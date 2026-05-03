Олександр Зарічний захищав від російських окупантів Україну та кожного з нас. Війна підірвала його здоров’я. Довгий час Олександр боровся з недугою, але хвороба прогресувала. На жаль, серце Воїна зупинилося. Вічна та світла пам’ять!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті військового – Зарічного Олександра Адамовича, 1980 року народження, жителя села Ходаки.

Олександр був призваний до лав Збройних Сил України та мужньо став на захист рідної землі і своїх рідних.

На жаль, через важкі умови військової служби та погіршення стану здоров’я, за висновками комісії, його було звільнено з лав ЗСУ.

Довгий час він боровся з недугою, але хвороба прогресувала. 3 травня 2026 року серце Олександра зупинилося.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям», – написали у Шумській громаді.