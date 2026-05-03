«Звертаюсь до кожного. Стали відомі випадки, що вороги вербують тернополян, щоб коригувати удари по місту. Пишуть від імені відомих телеграм-каналів, обіцяють гроші за зйомку наслідків прильотів.

Це – державна зрада. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Отримали таке повідомлення – зробіть скріншот і передайте в СБУ. Попередьте рідних, особливо молодь. Виявити вербувальника – теж допомога в обороноздатності держави» = написав міський голова Сергій Надал.