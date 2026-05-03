Ідуть молоді Герої в небо. Старший сержант Олег Зазуля із села Іква на Кременеччині загинув під Куп’янськом, де йдуть страшні, жорстокі бої. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Повідомляємо вам, що в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 7 березня 2026 року поблизу н. п. Куп’янськ-Вузловий, Куп’янського району Харківської області загинув військовослужбовець, житель села Іква, Великобережецького старостинського округу, головний сержант мінометної батареї 1 механізованого батальйону військової частини ****, старший сержант ЗАЗУЛЯ Олег Ігорович, 1985 року народження.

У понеділок, 4 травня о 14:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя. О 15:00 год. відбудеться прощання на Майдані Волі. Траурний кортеж із загиблим Героєм відправляється до батьківського дому в село Іква, де прочитається Євангеліє. Опісля прямуємо до родинного дому (с. Іква), де одразу відбудеться панахида.

Вівторок, 5 травня, похорон відбудеться таким чином: 10:00 – літія вдома; чин похорону відбудеться в церкві Святих апостолів Петра і Павла в селі Іква. Поховання Героя відбудеться на кладовищі в селі Великі Бережці.

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України», – повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.