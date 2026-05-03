У Збаражі, на місцевому стадіоні «Колос», матчем за суперкубок Тернопільської області розпочався офіційний футбольний сезон-2026. Суперкубок розіграли чемпіон та володар кубка області 2025 року – «Агрон» з Великогаївської громади та фіналіст кубка минулого року – команда «Медобори» із Зеленого (Гусятинщина). Поєдинок завершився впевненою перемогою «Агрона» – 4:0.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

У різних фізичних кондиціях підходили до матчу за суперкубок команди. Футболісти «Агрона» – у тонусі, адже в рамках підготовки до сезону-2026 провели чималу кількість спарингів, у тому числі з професійними командами, та вже зіграли п’ять офіційних матчів в аматорському чемпіонаті України-2025/26. Їхній суперник заскочив в останній вагон чемпіонату Тернопільської області (перша ліга) і встиг зіграти лише два контрольних матчі. Тому, логічно, що саме великогаївську команду футбольні фахівці вважали фаворитом суперкубка. Так воно власне і сталося.

Вже початку поєдинку «агронівці» довели серйозність своїх намірів. На третій хвилині з середньої відстані низом у ближній кут воріт пробив Володимир Мостовий. Голкіпер зеленян Юрій Чуба виявився не готовий до такого перебігу подій і не зумів зреагувати на м’яча (1:0). Ближче до завершення першого тайму прохід правим краєм Івана Федчишина (замінив травмованого Руслана Луцика) зупинив з порушенням правил фланговий оборонець «Медоборів» Данило Баб’яр, відповідно арбітр призначив одинадцятиметровий. Штатний пенальтист «Агрона» Тарас Гром’як, розвівши м’яча і воротаря по різних кутах, подвоїв перевагу великогаївської команди (2:0).

Старт другого тайму знову був за «Агроном». В одній з масованих атак наприкінці першої годин гри, Валентин Білик віддав м’яча під удар Ігорю Кохману. М’яч торкнувся опорного півзахисника «Медоборів» Ростислава Гришака, змінив напрямок і рикошетом опинився в сітці воріт Юрія Чуби (3:0). На 76-й хвилині в складі «Агрона» відбулася заміна. Лідера команди Тараса Гром’яка замінив Володимир Онищук і той першим ж дотиком до м’яча зумів відзначився забитим голом після результативної передачі Миколи Кривдіка (4:0).

Красивою видалася урочиста церемонія нагородження. У ній взяли участь голова обласної Асоціації футболу Тарас Юрик, перший заступник голови – виконавчий директор АФТ Василь Заторський та міський голова Збаража Роман Полікровський. Першими до нагородження вийшли футболісти «Медоборів». Гравці «Агрона» влаштували зеленянам коридор пошани. Після вшанування переможених, свою порцію вітань, у тому числі і від суперника, отримали гравці та тренери ФК «Агрон» (Великогаївська ОТГ). Вони були нагороджені красивими медалями з спеціальним гравіруванням саме під цей поєдинок, і, звичайно, красенем-кубком. Його з рук голови Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Юрика, під звуки всесвітнього хіта «We Are the Champions», отримав капітан великогаївської команди в цьому поєдинку Юрій Соколовський. А далі були фотосесії, автографи, коментарі представникам ЗМІ та найприємніші миті, які можуть отримати переможці…

Отож, великогаївській команді після цієї звитяги, підкорився вже п’ятий суперкубок Тернопільської області, при чому – вчетверте поспіль. Погодьте, більш ніж вагоме досягнення клубу, який цьогоріч святкує своє перше 10-річчя! Вітаємо з цим досягненням у першу чергу президента ФК «Агрон» Юрія Романовича Березовського, голову Великогаївської громади Олега Андрійович Кохмана, тренерський штаб на чолі з Сергієм Анатолійовичем Богородіченком, футболістів команди та всіх їхніх шанувальників.

«Агрон» (Великогаївська ОТГ) – «Медобори» (Зелене) – 4:0 (2:0)

29 квітня. Збараж. Стадіон «Колос». 150 гл. +10 град.

Арбітр – Владислав Русанюк (Тернопіль), асистенти – Ростислав Новосад (Тернопіль), Іван Мацієвський (Колодне).

4-й арбітр – Ангеліна Островська (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу: Борис Трач (Тернопіль).

«Агрон»: Рогаль (Петришин, 78), Скакун (Ковалик, 69), Андрієшин, Махінка, Соколовський-к, Кохман (Кривдік, 69), Білик, Мостовий, Гром’як (Онищук, 76), Луцик (Федчишин, 28), Б. Семенець (Кобеля, 72). Заміна: Щербатюк.

«Медобори»: Чуба, Коломієць, Лук’янов, Баб’яр, Бойчук, Гришак, Кондзьолка-к, Т. Семенець (Добривода, 80), Городинський (Хрущ, 88), Дичко (Янішевський, 86), Тимощук. Заміна: Кохан, Клекот, Сиротюк.

Голи: Володимир Мостовий (3), Тарас Гром’як (38, з пен.), Ростислав Гришак (59, а/г), Володимир Онищук (77).

Попереджені: Данило Баб’яр (45+2), Сергій Лук’янов (48), Юрій Соколовський (83).

«Агрон» (1х4х5х1):

Воротар – Іван Рогаль

Центральні захисники – Роман Андрієшин та Денис Павло Махінка

Правий захисник – Юрій Соколовський

Лівий захисник – Андрій Скакун

Опорний півзахисник – Ігор Кохман

Піднападники – Володимир Мостовий та Валентин Білик

Правий півзахисник – Руслан Луцик

Лівий півзахисник – Тарас Гром’як

Нападник – Богдан Семенець.

«Медобори» (1х4х5х1):

Воротар – Юрій Чуба

Центральні захисники – Сергій Лук’янов та Максим Коломієць

Правий захисник – Андрій Бойчук

Лівий захисник – Данило Баб’яр

Опорні півзахисники – Ростислав Гришак та Андрій Кондзьолка

Піднападник – Тарас Семенець

Правий півзахисник – Михайло Дичко

Лівий півзахисник – Іван Городинський

Нападник – Владислав Тимощук.