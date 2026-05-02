Небесне військо поповнив ще один наш земляк. На Дніпропетровщині загинув Василь Бердій. У захисника залишились мама Ольга та сестра Галина. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«До Великоберезовицької громади знову надійшла сумна звістка з фронту. Не стало старшого солдата Бердія Василя Володимировича (1991 р. н.)

Бердій Василь Володимирович був старшим вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Його життя обірвалось 25 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Троїцьке Дніпропетровської області.

У воїна залишились мама Ольга та сестра Галина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Василя. Нехай душа померлого Героя віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна та світла пам’ять!

Про зустріч тіла воїна та чин похорону повідомимо згодом», – написали у Великоберезовицькій громаді.