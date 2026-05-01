Внаслідок масованої атаки російських дронів по промислових об’єктах Тернополя там виникла пожежа. Військовослужбовці Галицької бригади Національної гвардії України оперативно прибули на місце удару та оточили небезпечну ділянку.

«Гвардійці забезпечили охорону громадського порядку, не допускали сторонніх осіб до небезпечних зон і запобігли можливим правопорушенням. Військовослужбовці продовжують нести службу на місці події, допомагаючи екстреним службам і цивільному населенню», – сказала офіцер Галицької бригади НГУ Надія Німець.