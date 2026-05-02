Із суботи, 2 травня, «Укрзалізниця» запроваджує нові правила повернення квитків, Воно буде здійснюватися за прогресивною шкалою. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Нові правила стосуються виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Зокрема, для пасажирів зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано.

При цьому для військових, які купують квитки через «Армія+», жодних обмежень не заплановано: їм будуть відшкодовувати 100% вартості при поверненні квитка до відправки поїзда.

Так, за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

15-20 днів до рейсу – повертається 100% суми;

10-14 днів – 95–90% суми;

9-5 днів – 75%;

4-1 день – 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

В «Укрзалізниці» зазначають, що ця модель ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі.

«Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка», – пояснюють у компанії.

Також очікується, що нові правила стануть додатковим інструментом у боротьбі з «перекупами», для яких повернення квитків в останній момент стане невигідним. Крім того, це дозволить збільшити доходи залізниці «на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів».