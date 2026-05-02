Вранці 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів Тернополя внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомили в ДСНС України.

Роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти.

Працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.

Вдень 1 травня Росія атакувала Україну – дрони залітали хвилями протягом понад семи годин, били переважно по містах центру та заходу України. Вибухи чули в Житомирі, Тернополі, Рівному, Вінниці і Старокостянтинові.

Тернопіль пережив одну з найбільших атак безпілотників з початку війни. Російські дрони атакували місто у кілька хвиль.

У результаті влучань пошкоджено торгівельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення.

За уточненими даними Тернопільської ОВА, під час атаки зафіксували 36 повітряних цілей, з яких 27 знищили сили протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об’єктах цивільної інфраструктури.

Загиблих немає. Загалом за медичною допомогою звернулося 12 осіб. Із них 7 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні. За даними ОВА, стан усіх госпіталізованих — середньої важкості, стабільний.