У Тернополі рятувальники загасили пожежі після російського обстрілу (ФОТО)
Вранці 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів Тернополя внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомили в ДСНС України.
Роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти.
Працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.
Вдень 1 травня Росія атакувала Україну – дрони залітали хвилями протягом понад семи годин, били переважно по містах центру та заходу України. Вибухи чули в Житомирі, Тернополі, Рівному, Вінниці і Старокостянтинові.
Тернопіль пережив одну з найбільших атак безпілотників з початку війни. Російські дрони атакували місто у кілька хвиль.
У результаті влучань пошкоджено торгівельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення.
За уточненими даними Тернопільської ОВА, під час атаки зафіксували 36 повітряних цілей, з яких 27 знищили сили протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об’єктах цивільної інфраструктури.
Загиблих немає. Загалом за медичною допомогою звернулося 12 осіб. Із них 7 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні. За даними ОВА, стан усіх госпіталізованих — середньої важкості, стабільний.