Університетська спільнота закликає долучитися до вшанування пам’яті полеглого захисника України Віктора Мельниченка, підтримавши петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно).

Віктор Мельниченко – 34-річний капітан Національної поліції України, старший інспектор управління «КОРД» ГУНП у Тернопільській області. Народився 25 березня 1989 року в Тернополі. З юних років вирізнявся наполегливістю та цілеспрямованістю: займався боксом, став кандидатом у майстри спорту та впевнено йшов до своєї мрії – служити в правоохоронних органах.

Із 2008 року він присвятив себе службі в органах внутрішніх справ, пройшовши шлях шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії Головного управління Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi.

У 2014-у добровольцем вирушив на схід України, щоб захищати державу від російської агресії. А в 2017 році став бійцем «КОРДу», де зарекомендував себе як відповідальний, професійний і відданий своїй справі спецпризначенець, який постійно вдосконалював свої навички, зокрема опанував снайперську справу.

Колеги та побратими згадують Віктора як надійного товариша і справжнього професіонала, на якого завжди можна було покластися під час виконання найскладніших завдань.

13 лютого 2023 року Віктор Мельниченко загинув під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Похований у Тернополі на Пантеоні Героїв.

У пам’яті рідних він залишиться люблячим чоловіком і турботливим батьком. Разом із дружиною Ілоною вони прожили 11 років, виховували доньку, яку Віктор безмежно любив і якій присвячував пісні, граючи на гітарі.

За особисту мужність і вагомий внесок у захист України йому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя», а на фасаді управління «КОРД» встановлено меморіальну дошку на його честь.

Закликаємо університетську спільноту, студентів, викладачів та всіх небайдужих підтримати петицію за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/262806