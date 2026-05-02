Тернопільські спортсмени у складі національної збірної України успішно виступили на Чемпіонаті Європи та Кубку світу з універсального бою, продемонструвавши високий рівень підготовки та майстерності.

Про це повідомили в ТМР.

За підсумками Чемпіонату Європи збірна України посіла 1 місце серед 23 країн-учасниць (480 спортсменів).

В особистому заліку тернопільські спортсмени показали такі результати:

95 кг – Костюк Анатолій – 1 місце

57 кг – Качура Богдана – 1 місце.

У розділі «класика»:

Костюк Анатолій – 2 місце

Качура Богдана – 3 місце.

На Кубку світу, де змагалися представники 31 країни (571 учасник), збірна України також виборола 1 місце. Тернопільські спортсмени здобули:

розділ «лайт» – Качура Богдана – 1 місце

розділ «класика» – Качура Богдана – 3 місце.

Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів із високими результатами!