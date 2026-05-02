Тернопільські спортсмени – переможці та призери міжнародних змагань з універсального бою
Тернопільські спортсмени у складі національної збірної України успішно виступили на Чемпіонаті Європи та Кубку світу з універсального бою, продемонструвавши високий рівень підготовки та майстерності.
За підсумками Чемпіонату Європи збірна України посіла 1 місце серед 23 країн-учасниць (480 спортсменів).
В особистому заліку тернопільські спортсмени показали такі результати:
95 кг – Костюк Анатолій – 1 місце
57 кг – Качура Богдана – 1 місце.
У розділі «класика»:
Костюк Анатолій – 2 місце
Качура Богдана – 3 місце.
На Кубку світу, де змагалися представники 31 країни (571 учасник), збірна України також виборола 1 місце. Тернопільські спортсмени здобули:
розділ «лайт» – Качура Богдана – 1 місце
розділ «класика» – Качура Богдана – 3 місце.
Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів із високими результатами!