Домініканський костел у Чорткові – це одна з найвідоміших неоготичних пам’яток України. Його перша святиня на цьому місці з’явилася ще у 1610 році за ініціативи власника міста Станіслава Ґольського, який запросив домініканців і заснував монастирський комплекс.

Домініканський костел у Чорткові стоїть уже століттями, пережив війни, руйнування, зміни влади й забуття, але все одно зберіг особливу велич.

Домініканський костел у Чорткові – це не просто храм, а справжня історична та архітектурна пам’ятка, яка поєднує духовність, драматичне минуле і велич неоготики. Його повна назва костел Матері Божої, святого Розарія і святого Станіслава. Це одна з найвпізнаваніших споруд міста, яку видно здалеку завдяки високим вежам і масивному силуету.

Храм був частиною оборони міста

Перший храм на цьому місці збудували ще у 1610 році на кошти Станіслава Ґольського. Спочатку це був не лише релігійний центр, а й оборонна споруда: костел оточували мури з баштами, а місцеві жителі ховалися тут під час татарських нападів. З часом святиня неодноразово руйнувалася, занепадала, але щоразу відновлювалася.

Костел бачив польських королів Яна Казимира та Яна III Собеського, які відвідували його під час військових походів. Але його історія – це не лише велич, а й трагедії.

Трагедії у долі святині

У 20 столітті храм пережив серйозні випробування. У Першу світову війну втратив дзвони – російські війська їх зняли та вивезли. Залишився лише один, найбільший, який окупанти не змогли зняти.

У 1941 році совіти, перед наступом німців, костел і монастир підпалили, а майже всіх отців і монахів-домініканців замордували на околиці Чорткова…

До 1946 року костел ще певний час належав римо-католикам. У 1947 році його передали православним, а в 1959-у перетворили на склад міськторгу. Наприкінці 80-х років храм все ж таки повернули домініканцям.

Як костел набув сучасного вигляду?

На початку 20 століття стару споруду частково розібрали і звели новий храм у стилі неоготики за проєктом архітектора Яна Саса-Зубжинського. Будівництво тривало близько десяти років і завершилося перед Першою світовою війною.

Новий костел отримав три вежі, вітражну розетку, кам’яний декор і черепичний дах із візерунком, що нагадує традиційну вишивку. Всередині різьблений вівтар, скульптури…

Незабутнє враження залишається не лише від інтер’єр храму з Чортківською чудотворною іконою Божої Матері, а й звучання органу, яке захоплює та вражає.

