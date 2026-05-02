Учора після обстрілу Тернополя містяни скаржились в соцмережах, що було складно потрапити в мобільні укриття.

Такі конструкції облаштовані, зокрема, біля зупинок громадського транспорту. Люди зазначали, що змогли зайти всередину, лише доклавши значних фізичних зусиль.

У міській раді пояснили, що мобільні укриття обладнані автоматичними замками, які самостійно відкриваються під час оголошення повітряної тривоги. Однак, треба відкрити решітку, щоб потрапити всередину

“У випадку, якщо якесь укриття було закрите, просимо повідомляти на гарячу лінію 1580 (зі стаціонарних телефонів) або 067 447 2919”, – зазначили у міській раді.

Перелік і розташування всіх укриттів у Тернополі можна переглянути в додатку «е-Тернопіль» у розділі «Мапи – Укриття».