Леонід Макух із села Болязуби Збаразької громади захищав Україну у пеклі війни. На фронті отримав важку контузію. І тепер, на жаль, повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що Збаразька громада втратила ще одного свого захисника. 1 травня відійшов у вічність сержант Леонід Макух (1981 р.н.) із села Болязуби.

З лютого 2023 року він став на захист рідної України. Виконував бойові завдання у Костянтинівці та Дружківці. На фронті отримав тяжку контузію.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату та зцілить душевний біль. Чин похорону відбудеться у неділю, 3 травня, об 11:00. Просимо громаду прийти та гідно вшанувати пам’ять воїна, який мужньо боронив українську незалежність і наше майбутнє. Вічна пам’ять і слава Герою», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.