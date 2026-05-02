На «гарячому» Покровському напрямку війна забрала життя Миколи Крайняка. Захисника довго вважали зниклим безвісти – з червня 2024 року. Рідні вірили й сподівалися на його повернення. На жаль… Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

«Знову сумна звістка для Монастириської громади… Небесне військо поповнив старший солдат КРАЙНЯК Микола Семенович (14.12.1977-16.06.2024) водій 1 відділення автомобільного взводу підзводу продовольства, речового і військово-технічного майна групи матеріального забезпечення, який вважався зниклим безвісти та визнаний загиблим 16 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н. п. Уманське Покровського району Донецької області.

Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 29 квітня 2026 року.

Його відданість Батьківщині, мужність і сміливість назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і любив Миколу Семеновича. Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови перед його подвигом.

Світла пам’ять про Героя житиме в наших серцях.

Вічна слава Герою України!

Про прибуття тіла Героя, чин похорону буде повідомлено додатково», – написали у Монастириській громаді.