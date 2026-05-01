У Західноукраїнському національному університеті відбувся ветеранський форум «Шлях можливостей: освіта, бізнес та розвиток ветеранських ініціатив». Захід став важливою платформою для діалогу між державою, бізнесом, освітянами та ветеранами, а також їхніми родинами.

У форумі взяли участь почесні гості: начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальник Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області Ольга Ліщинська.

Ректор університету Оксана Десятнюк щиро подякувала захисникам і захисницям: «Дорогі ветерани, захисники, захисниці, члени родин наших героїв. Мабуть, сьогодні неможливо підібрати всіх слів вдячності, які ми хочемо вам висловити за вашу мужність і звитягу. Ваш приклад надихає жити і навчатись у своїй державі. Дякуємо за кожен ранок, за можливість реалізовувати свої плани, і просто за те, що ми можемо жити у незалежній, вільній Україні. Спільнота Західноукраїнського національного університету глибоко шанує кожного нашого героя та героїню. Від початку російської агресії ми відкрили навчально-науковий центр конверсії військових кадрів та ветеранів війни, навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності, а також центр підтримки студентів з особливими освітніми потребами. Ми розуміємо, як важко адаптуватися після повернення зі служби, і ми готові у цьому Вам допомогти. Ми готові допомогти вам у професійній підготовці, перепідготовці та просто у щирій людській комунікації».

Під час форуму працювала виставка-продаж продукції ветеранів-підприємців. Учасники та їхні родини представили власні вироби: снеки, дитячі товари, шоколадні вироби, напівфабрикати, ароматичні свічки, бомбочки для ванн, сублімовані продукти, одяг. Кожен стенд став яскравим свідченням того, як люди, що пройшли війну, знаходять у собі сили творити нове життя і підтримувати інших. Хтось започаткував справу у сфері флористики, хтось знайшов себе у виготовленні меблів чи вишиванок, хтось – у сферах переробки та консервування фруктів та овочів, наданні реабілітаційних послуг, відкритті туристичних агенцій, розширенні діяльності мереж кафе…

Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький зазначив: «Цьогоріч спільно із Західноукраїнським національним університетом ми організовуємо один із наймасштабніших форумів. Його унікальність — у реальних кейсах. Сьогодні тут представлені наші ветерани, які вже успішно реалізували власні бізнес-ідеї завдяки грантовим програмам. Це найкращий доказ того, що державні ініціативи дійсно працюють». Він повідомив, що на Тернопільщині майже 130 ветеранів та членів їхніх родин уже скористалися можливостями для започаткування власної справи.

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух вручив грантові сертифікати членам сімей учасників бойових дій та ветеранам-підприємцям, зазначивши: «Як на мене, власна справа – це те, що найбільше повертає до цивільного життя, це найкраща реабілітація. Адже коли людина починає займатися власною справою, вона забуває про переживання, про війну. Вона починає думати про себе, про свою сім’ю, про людей, які поряд. Зараз неможливо не думати про війну. Але тим не менш, це допомагає виходити з кризи, спричиненою війною. Змінюється законодавство, ситуація в країні диктує свої правила. Проте у нас є багато сфер діяльності, у яких Україна лідирує у світі. Це питання інновацій, новітніх технологій, які застосовуються на полі бою. Це наша медицина, яка, на жаль, здобула новий практичний досвід через війну. Нам важливо мати діалог з ветеранами для того, щоб військовослужбовець сміло міг отримати підтримку, коли стикається з певними труднощами. Дякую всім, хто залучений до такого форуму. Для нас надважливо спілкуватися, щоб отримувати зворотній відгук від ветеранів».

Начальниця Головного управління ДПС в Тернопільській області Ольга Ліщинська наголосила на всебічній підтримці ветеранського підприємництва: «Дорогі ветерани. Дякую за вашу стійкість, за той час, який ви виділили, щоб завітати до нас. Цей форум – це не лише про освіту чи про бізнес. Цей форум побудований таким чином, щоб ви відчули допомогу, яку надає держава, освітні заклади, зокрема і податкова служба при започаткуванні вашої власної справи. У вересні минулого року відбулося відкриття офісу податкових консультантів, після чого ми почали забезпечувати максимальну підтримку ветеранського підприємництва. Після того шляху, який ви пройшли, ви повірили в себе, повірили в державу, ви будуєте своє майбутнє в нашій країні. Ми будемо для вас партнером, до якого ви завжди зможете звернутися. Бажаю успіху й процвітання вашому бізнесу».

Проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц представила модераторів та спікерів панельних дискусій й зазначила: «Нам дуже важливо об’єднати свої зусилля у спільному прагненні – зробити так, щоб ветерани війни реалізували себе в цивільному житті та знайшли підтримку у суспільстві. Наш діалог неформальний, адже сьогодні тут зібралися усі, хто націлений працювати, допомагати, створювати умови для реалізації ветеранської політики».

Після офіційного відкриття розпочалися панельні дискусії. Модератором панелей виступила начальник управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда. На першому панельному засіданні «Ветеранська політика: запити та потреби» були присутні директор КУТОР «Ветеранський простір» Дмитро Харчук, мама Героя України, член правління ГО «Родини полеглих воїнів Тернополя» Марія Гурняк, провідний консультант з питань ветеранів ГУНП в Тернопільській обл., заст. голови ветеранського простору «Незламні духом» Олексій Горб, дружина військового, волонтерка Олена Хмельницька, медичний директор центру протезування та адаптації Garta Юрій Завіднюк. Говорили про ключові виклики, з якими стикаються ветерани після повернення до цивільного життя, зокрема питання працевлаштування, психологічної підтримки, медичної реабілітації та доступу до якісних соціальних послуг. Окрему увагу приділили ролі родин загиблих військових і необхідності комплексної підтримки для них.

Учасники також обговорили важливість ефективної взаємодії між державними установами, громадськими організаціями та місцевими громадами для формування дієвої ветеранської політики, що відповідатиме реальним запитам і потребам захисників та їхніх родин.

Друге панельне засідання було присвячене освіті та можливостям для ветеранів. Виступали на цьому засіданні заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЗУНУ Антон Шевчук, директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький, заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Марія Мельник, директор Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ Олег Яцюк, членкиня Української Асоціації Маркетингу Софія Сельська, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представник Ветеранського хабу «Свої» (Лановецька ОТГ). Учасники обговорили доступні освітні програми та інструменти перекваліфікації, перспективи підвищення кваліфікації фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, ініціативи й сервіси від Центру зайнятості, а також нові цифрові рішення ДПС, спрямовані на підтримку ветеранів у започаткуванні та веденні власної справи. Важливою частиною дискусії стали можливості розвитку ветеранського підприємництва, зокрема у сфері смарт-фермерства та агробізнесу.

Особливо тепло пройшла панель «Ветерани в бізнесі: від ідеї до результату», під час якої підприємці-ветерани поділилися власними історіями становлення та розвитку справи. Ігор Федорів поділився власним досвідом ведення бізнесу, Віталій Шепель представив досвід створення бізнесу з виготовлення сублімованої продукції, Тетяна Гришко розповіла історією заснування крамниці шоколаду «ChocoMom», Сергій Мицишин розповів про відкриття кав’ярні «Хьюге».

Форум «Шлях можливостей» став не лише майданчиком для обговорень, а й місцем, де ветерани могли відчути реальну підтримку, натхнення, віру в те, що після служби в них попереду — нові горизонти.