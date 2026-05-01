За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у травні сильних потрясінь магнітосфери нашої планети не прогнозується. Коливання будуть слабкими. Метеочутливі люди можуть відчути незначний дискомфорт у наступні дні:

1-4 травня – напруження геомагнітної активності поступово спадатиме після магнітної бурі середнього рівня, яка накриє Землю з 27 по 30 квітня;



10-14 травня – можливі слабкі геомагнітні збурення;



16-18 травня – незначні геомагнітні коливання;



20-23 та 27-30 травня – слабкі геомагнітні коливання.

У решту днів місяця магнітосфера Землі буде залишатися доволі стабільною.

Це попередній прогноз, і протягом місяця ситуація може змінитися, адже точно передбачити поведінку Сонця на такий тривалий період дуже складно.