Вимикати пральну машину з розетки після закінчення прання має стати звичною справою.

Це обов’язкова дія, про яку не треба забувати. Якщо цього не зробити, наслідки можуть бути дуже погані.

Безпека від пожежі. Навіть коли пральна машина вимкнена, вона все одно підключена до електромережі. Це може створювати ризик короткого замикання, яке може призвести до пожежі. Вимикання з розетки забезпечує додатковий рівень безпеки.

Захист від перепадів напруги. Перепади напруги можуть пошкодити електронні компоненти пральної машини. Вимикання з розетки знижує ризик таких пошкоджень і продовжує термін служби вашої техніки.

Економія електроенергії. Деякі пральні машини споживають невелику кількість електроенергії навіть у режимі очікування. Вимкнення з розетки допоможе зменшити рахунки за електроенергію, хоча й незначно.

Також експерти наполегливо рекомендують відключати пральну машину від мережі в грозу.