В Україні оновили правила участі в програмі «Скринінг здоров’я 40+». Зміни мають спростити подачу заяви та використання коштів на обстеження.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Оновлення запрацюють після завершення технічних налаштувань на порталі та в застосунку Дія.

Що змінилося

Тепер подати заяву на участь у програмі можна без прив’язки до дня народження. Раніше це було можливо лише через 30 днів після нього. Відтепер достатньо досягти 40 років – і заявку можна оформити онлайн у Дії або в ЦНАПі.

Також встановлено чіткий термін використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок є два місяці, щоб оплатити обстеження у вибраному медзакладі. Якщо цього не зробити, гроші повертаються до бюджету.

Для тих, хто отримав кошти раніше, також діє перехідний період – їх можна використати протягом двох місяців після набуття чинності нових правил(тобто орієнтовно до кінця червня цього року).

Як працює програма і що входить у скринінг

Програма «Скринінг здоров’я 40+» дозволяє безоплатно пройти базові обстеження для виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та оцінки ментального здоров’я.

У пресслужбі «Дії» зазначають, що сума у 2000 гривень розрахована як середня вартість необхідного пакета досліджень і повністю покриває всі обстеження, передбачені програмою. Сам перелік формувався експертною групою на основі медичних протоколів та можливостей системи охорони здоров’я.