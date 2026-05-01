Хоча травень в Україні розпочнеться з прохолоди та заморозків, але вже за кілька днів погода почне поступово змінюватися. Однак середня температура прогнозується нижчою за норму.

Квітень цього року неабияк здивував. Різке похолодання, заморозки, а подекуди навіть сніг змусили українців знову діставати зимові речі. І хоча числа в календарі вже впевнено рухаються до літа, але погода не поспішає підлаштовуватися під наші очікування.

Яку погоду варто очікувати в травні та коли в Україну прийде довгоочікуване тепло, розповіла Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на травень-2026

На початку травня в Україні ще пануватиме прохолода не лише вдень, а й уночі. Синоптики попереджають: заморозки нікуди не зникнуть одразу і затримаються щонайменше у перших числах місяця.

У нічні години 1 і 2 травня у більшості регіонів температура може опускатися нижче нуля. Щоправда, здебільшого це стосуватиметься поверхні ґрунту. У повітрі теж буде холодно: лише +1-6°C на півдні і трохи нижче в інших областях.

Вдень ситуація виглядатиме трохи оптимістичніше – +8-13°C, а на півдні до +16°C, але це все ще далеко від справжнього весняного тепла.

Переломний момент почне відчуватися з 2 травня. Температура повітря повільно піде вгору: вдень уже буде +10-15°C, а на заході навіть до +18°C. А от 3-4 травня погода нарешті почне тішити, у більшості регіонів очікується +11-17°C, а місцями на заході та півночі стовпчики термометрів можуть підскочити до +18-24°C.

Загалом травень буде трохи прохолоднішим, ніж зазвичай. Середня температура триматиметься на рівні +12-15°C. Дощі також будуть, але без затяжних періодів.

Є і хороші новини: уже з 4 травня і приблизно до 8-9 числа погода стане більш стабільною. Атмосферний тиск зросте, тож опадів стане менше. Хоча на південному сході час від часу все ж нагадуватимуть про себе атмосферні фронти.

Чи будуть в травні заморозки

Втім, навіть із цим потеплінням не варто втрачати пильність. Заморозки у травні – це не щось незвичайне. Синоптики пояснюють: ризик нічних мінусів зберігається фактично до середини місяця, особливо після теплої ранньої весни, як цього року. Тобто сюрпризи від погоди ще можливі.

Тож, хоч травень почнеться не зовсім по-весняному, але тепло таки прийде, просто трохи пізніше, ніж хотілося б.