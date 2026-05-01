Мобільна бригада центру служби крові виїжджатиме в травні у громади Тернопільщини (ГРАФІК)
Мобільна бригада Тернопільського обласного центру служби крові продовжує роботу у громадах області. Усі бажаючі мають можливість долучитися до донорства і врятувати чиєсь життя.
Графік виїздів у громади в травні:
1 травня – Білобожницька ОТГ
5 травня – Васильковецька ОТГ
6 травня – Саранчуківська ОТГ
7 травня – Гусятинська ОТГ
12 травня – Підгаєцька ОТГ
13 травня – Золотопотіцька ОТГ
14 травня – Теребовлянська ОТГ
19 травня – Білецька ОТГ
20 травня – Козівська ОТГ
26 травня – Іване-Пустенська ОТГ
27 травня – Підгороднянська ОТГ
28 травня – Великоберезовицька ОТГ.
Кожна донація — це шанс на життя для поранених військових і пацієнтів у лікарнях.
Здати кров можна також у Тернопільському центрі крові.