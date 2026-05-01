Мобільна бригада Тернопільського обласного центру служби крові продовжує роботу у громадах області. Усі бажаючі мають можливість долучитися до донорства і врятувати чиєсь життя.

Графік виїздів у громади в травні:

1 травня – Білобожницька ОТГ

5 травня – Васильковецька ОТГ

6 травня – Саранчуківська ОТГ

7 травня – Гусятинська ОТГ

12 травня – Підгаєцька ОТГ

13 травня – Золотопотіцька ОТГ

14 травня – Теребовлянська ОТГ

19 травня – Білецька ОТГ

20 травня – Козівська ОТГ

26 травня – Іване-Пустенська ОТГ

27 травня – Підгороднянська ОТГ

28 травня – Великоберезовицька ОТГ.

Кожна донація — це шанс на життя для поранених військових і пацієнтів у лікарнях.

Здати кров можна також у Тернопільському центрі крові.