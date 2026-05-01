Упродовж січня-березня цього року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 150,8 тис. грн збору за місця для паркування транспортних засобів.

Це вдвічі більше очікуваних надходжень, бюджети громад додатково отримали 560,8 тис. гривень.

У секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області нагадують: платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів.

Своєчасна сплата збору сприяє розвитку дорожньої інфраструктури, облаштуванню паркінгів, підвищенню безпеки дорожнього руху.