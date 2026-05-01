Після атаки в Тернополі можуть бути небезпечні уламки — влада
У Тернополі людей попередили про небезпечні уламки після російського дронового обстрілу.
“У місті можуть бути небезпечні уламки. Не наближайтеся до них і не торкайтеся. Батьки – попередьте дітей: жодних знахідок не брати в руки”, — повідомили у Тернопільській міській раді.
Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101.
Як повідомляла місцева влада, російські війська у п’ятницю вдень спрямували на Тернопіль понад 50 БпЛА типу “Шахед”. У місті чули більше 20 вибухів.
Є влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти.
Відомо про 10 постраждалих, серед них є люди у важкому стані.
Фото ілюстративне.