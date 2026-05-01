Ще одна втрата, ще один біль… На Дніпропетровщині загинув захисник Олександр Петручок. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 29 квітня 2026 року поблизу н. п. Вовче Синельниківського району Дніпропетровської області загинув військовослужбовець, житель села Сапанів Білокриницького старостинського округу, водій 2 зенітного ракетного взводу 1 механізованого батальйону військової частини ****, солдат ПЕТРУЧОК Олександр Миколайович, 1974 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Олександра. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.