Сьогодні вдень Тернопіль зазнав однієї з наймасштабніших повітряних атак. За попередніми даними, над містом було зафіксовано понад 50 повітряних цілей.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

“Також зафіксовано наявність нерозірваних повітряних цілей. На місцях працюють усі відповідні служби, зокрема підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби”, – зазначив голова ОВА.

Очільник Тернополя Сергій Надал додав, що в місті було чути понад 20 вибухів.

У Тернопільській обласній прокуратурі повідомили, що основною ціллю були об’єкти у промисловій зоні обласного центру.

“У результаті влучань пошкоджено торгівельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення. Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни)”, — розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, станом на 15 годину відомо про 10 постраждалих, серед них 1 особа перебуває у важкому стані. Інформація уточнюється. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає.

Частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Жителів області просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.