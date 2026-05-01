Міська влада Тернополя повідомила про наслідки масованої атаки шахедів на місто, яка відбулась сьогодні вдень.

“Є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти Тернополя. На місці працюють відповідні служби”, — повідомив міський голова Сергій Надал.

Він також зазначив, що на даний момент відомо про 10 поранених.

“Серед них є у важкому стані. Про загиблих інформації немає. Постраждалим надається медична допомога”, – розповів Надал.

Частково відсутня електроенергія в мікрайонах міста. Над відновленням працюють ремонтні бригади.