Летять у вирій молоді життя – назавжди, на віки, залишаючи біль та смуток на землі. Війна забирає найкращих… Назавжди 35-ть Петрові Ставничому. Захисник загинув на Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болючу втрату для нашої громади.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, уродженець Яблунова – Ставничий Петро Степанович, 17 червня 1990 року народження.

Петро був навідником 2 відділення 1 взводу 2 роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А5223. Вірний військовій присязі, Петро мужньо виконував свій обов’язок перед Батьківщиною і стояв на захисті незалежної України та її людей.

25 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Івот Сумської області життя Героя обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Відвага, самопожертва та незламний дух Героя назавжди залишаться в нашій пам’яті. Він віддав найдорожче, власне життя, за наше майбутнє.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Про дату прибуття кортежу з тілом Захисника та похорон буде повідомлено згодом.

Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою України» – написали у Копичинецькій міській раді.

Oksana Ninovska: «Розділяю біль втрати єдиного сина. Вічна і світла пам’ять Герою України!»