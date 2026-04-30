У Тернополі встановлять меморіальну таблицю загиблому захиснику України Антону Ільчуку. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Пам’ятна дошка буде розміщена на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – саме тут навчався військовослужбовець.

Довідка

Ільчук Антон Олексійович – 24-річний український військовик, солдат ракетно-артилерійського дивізіону Збройних Сил України. Народився 30 жовтня 2000 року у місті Тернополі. З початком повномасштабного вторгнення Антон долучився до лав Збройних Сил України, з 2024 року – військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади.

Загинув Антон Ільчук 17 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області.

Похований 21 травня 2025 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі. Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради від 13 червня 2025 року, Антон Ільчук посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».