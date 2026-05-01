Штаб, розгорнутий поліцейськими, функціонує з метою координації рятувальних робіт, надання медичної та гуманітарної допомоги, а також організації евакуації мешканців із небезпечних зон. Тут громадяни можуть подати заяву про втрату майна, підзарядити мобільні пристрої, отримати юридичну консультацію.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місцях ворожих влучань працюють вибухотехніки, поліцейські, рятувальники та фахівці інших профільних служб. Станом на 17:30 відомо про 12 постраждалих осіб.



Правоохоронці наголошують: у разі виявлення уламків збитих ворожих дронів або ракет за жодних обставин не наближайтеся до них і не торкайтеся. Такі предмети можуть становити смертельну небезпеку, оскільки часто містять нерозірвані вибухові елементи.



У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку поліцію або рятувальні служби.



Також поліцейські звертаються до батьків із проханням провести роз’яснювальні бесіди з дітьми та пояснити їм небезпеку таких знахідок.



У разі оголошення сигналу «повітряна тривога» необхідно негайно пройти до найближчого укриття або безпечного місця. У випадку виявлення фактів перешкоджання доступу громадян до укриттів слід негайно телефонувати на спецлінію 102.

