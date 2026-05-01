За уточненими даними, під час атаки зафіксовано 36 повітряних цілей, з яких 27 було знищено силами протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Пожежу, що виникла внаслідок влучань, локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях.

Загиблих немає.

Постраждалий, який перебував у важкому стані, наразі почувається краще. У медичних закладах залишаються ще 6 осіб із травмами середнього та легкого ступеня.

За результатами замірів стану атмосферного повітря перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано.

«Водночас, застерігаю: за інформацією Збройних Сил, існує ймовірність повторних атак. Прошу уникати масових скупчень людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», – наголосив Тарас Пастух.

