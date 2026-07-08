Повітряна тривога – це не формальність. Кожен сигнал означає реальну загрозу ракетного або дронового удару, а тому найважливіше правило – негайно прямувати до найближчого укриття.



Поліцейські вкотре звертаються до жителів області із закликом не нехтувати власною безпекою. Особливу увагу правоохоронці звертають на автозаправні станції. Попри сигнали повітряної тривоги, нерідко можна побачити людей, які залишаються на території АЗС, очікують у чергах, відпочивають або п’ють каву.



Автозаправні станції належать до об’єктів підвищеної небезпеки. У разі влучання, наслідки можуть бути надзвичайно тяжкими не лише для працівників, а й для всіх, хто перебуває поруч.



Поліція рекомендуватиме власникам та адміністраціям автозаправних станцій на час повітряної тривоги тимчасово припиняти обслуговування клієнтів, закривати торговельні зали та закликати відвідувачів перейти до найближчих укриттів. Безпека людей має бути безумовним пріоритетом.





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