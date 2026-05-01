Как купить автомобиль из США: полное руководство для украинских водителей

Привлекательная цена, прозрачная история, огромный выбор – именно такие преимущества открываются тем, кто решает купить автомобиль из США. Это онлайн-площадка компании W8 Shipping, официального представителя аукциона Copart. Через нее получаете доступ к крупнейшим торгам. А если вы никогда не участвовали в американских автоаукционах, но желаете попробовать, эксперты W8 Shipping рассказывают, как все происходит.

Почему стоит купить автомобиль из США

Американский рынок вторичных авто кардинально отличается от европейского. В США не принято скручивать пробег или скрывать ДТП. Каждая машина имеет цифровой след в CARFAX и AutoCheck. Для украинского покупателя американские аукционы – это реальный шанс приобрести авто на 30-50% дешевле аналогов из Германии и местных рынков.

Copart и IAAI ежедневно предлагают тысячи автомобилей – от бюджетных седанов до внедорожников премиум-класса. Даже с учетом логистики покупка многих из них выгоднее, чем авто с пробегом из Европы.

Но американский автомобильный рынок привлекает не только большим выбором и низкими ценами. Культура эксплуатации транспортных средств в США предусматривает регулярное дилерское обслуживание и обязательную фиксацию любых инцидентов. Поэтому выбирая машины с пробегом из-за океана, украинские водители получают:

финансовую выгоду – некоторые модели через аукцион можно купить почти наполовину дешевле рыночной стоимости;

честный пробег – в США фальсификация одометра является уголовным преступлением, поэтому покупатели подержанных авто всегда знают, сколько уже проехала машина;

модель с хорошей комплектацией – американская сборка часто качественнее, чем у «европейцев» и «азиатов».

Например, если внимательно оценить лоты на американских аукционах, легко заметить, что Тойота с Америки обычно имеет более мощный двигатель и расширенный пакет систем безопасности.

Как работает аукцион автомобилей из США

Основные площадки, где происходят торги, – Copart и IAAI. Здесь продаются страховые, лизинговые, банковские и частные автомобили. Для покупателей-частников из Украины прямой доступ ограничен, поэтому приходится участвовать в аукционах через лицензированного представителя – W8 Shipping. Выходя на площадки аукционов через эту компанию, клиенты получают доступ к расширенным данным по лоту, включая документы, большое количество фото, описание повреждений, истории продаж и статус тайтла.

Этапы доставки и оформления автомобиля

После завершения торгов и покупки «американца» начинается не менее важная часть – транспортировка авто и его легализация в Украине. Но если покупать через W8 Shipping, то все заботы берет на себя логист. Покупателю остается просто дождаться доставки машины в Украину.

Транспортировка авто после покупки в США состоит из многих этапов. Наиболее важные:

Транспортировка машины по США до порта. Погрузка в контейнер и доставка морем в Европу. Доставка в Украину. Растаможка. Сертификация. Регистрация и постановка на учет.

«Мы предоставляем клиентам полный спектр услуг «под ключ». Это наша задача – подобрать транспорт, составить оптимальный маршрут и позаботиться, чтобы не возникло проблем на границе», – объясняет представитель W8 Shipping.

Как избежать ошибок при покупке автомобиля из США

Главная ошибка начинающих – ориентироваться только на стоимость лота. Но эксперты точно знают, что есть много других особенностей, от которых зависит финальная цена авто, а значит, и выгода от всей сделки. Речь о типе повреждений, документах, истории транспортного средства.

