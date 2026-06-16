Рідні довго чекали звістки з фронту. Вірили та надіялись… На жаль, стало відомо: Віктор Зейбель загинув під час виконання бойового завдання на території рф у листопаді 2024 року. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Із сумом повідомляємо про трагічну звістку, яка надійшла у Збаразьку громаду.

Рядовий Віктор Зейбель, 1980 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на території рф 23 листопада 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господня ласка допомагає зцілювати глибокі душевні рани від невимовної втрати.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 17 червня, о 13 годині.

Маршрут проляже через доброводівське перехрестя – подвір’я родинної домівки на вул. Яворницького, 2.

Після спільної молитви у Сквері Героїв колона попрямує до оселі захисника на вул. Клячківського і до церкви Святого Архістратига Михаїла.

Чин похорону – у четвер, 18 червня, об 11 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати мужнього воїна, який віддав своє безцінне життя за волю Батьківщини, за гідне життя кожного з нас», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.