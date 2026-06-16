Слідчі розпочали досудове розслідування щодо 25-річного жителя Борщова, який проігнорував рішення суду про позбавлення права керування транспортними засобами.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що водій не мав посвідчення, оскільки раніше був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Як з’ясувалося, таке рішення суд ухвалив через вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Попри встановлену заборону, він повторно сів за кермо.

За фактом умисного невиконання судового рішення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Цьогоріч поліцейські Тернопільщини задокументували 128 випадків, коли водії, позбавлені права керування транспортними засобами, не виконували рішення суду та сідали за кермо.