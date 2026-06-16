Ввечері у Тернополі патрульні зупинили вантажний автомобіль, на якому деякі символи номерного знака були покриті світловідбивною плівкою.

Таке покриття ускладнює ідентифікацію номерного знака, а тому є порушенням вимог законодавства, повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори притягнули водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 121-3 (порушення правил використання номерних знаків) КУпАП. Штраф — 1190 гривень.

“Памʼятайте, номерний знак має залишатися читабельним та відповідати встановленим вимогам”, — нагадали в поліції.