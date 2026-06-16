У Тернополі рятувальники ліквідували пожежу у виробничому приміщенні. Боротьба з вогнем тривала понад 4 години.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, 16 червня о 07:41 до Служби порятунку надійшла інформація про загоряння у виробничому приміщенні в Тернополі.

Об 11:02 рятувальники локалізували пожежу на площі 1300 кв. м, а о 12:02 — повністю ліквідували її. Триває проливання та розбирання конструкцій, щоб унеможливити повторне займання.

До гасіння залучили 50 рятувальників та 16 одиниць техніки. Для контролю ситуації з повітря використовували БПЛА, а у важкодоступних місцях працював спеціальний робот-пожежник.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік.

Причини виникнення загоряння з’ясовують фахівці.