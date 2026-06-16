Розпочався прийом пропозицій щодо кандидатур для встановлення нової пам’ятної відзнаки на «Алеї Зірок». Традиційно нова зірка з’являється до Дня міста на честь громадських діячів, митців та людей, які своєю працею, творчістю і досягненнями прославляють Тернопіль.

Подати пропозиції можуть керівники закладів вищої освіти міста, громадські організації та галузеві спілки, установи, підприємства, організації, а також мешканці громади. Пропозиції щодо кандидатів приймаються у довільній формі до 14 липня 2026 року на електронні адреси: [email protected], [email protected] та [email protected]

Після завершення прийому заявок управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради передасть отримані пропозиції на розгляд організаційного комітету з відзначення Дня міста, який визначатиме кандидатури для встановлення бронзових плит з іменами на «Алеї Зірок».

У ТМР нагадують: «Алея Зірок» у Тернополі діє з 2011 року. Щороку до Дня міста тут відкривають нові іменні та колективні відзнаки. На Алеї увіковічнено імена видатних тернополян, творчих колективів, волонтерів, добровольців і захисників України.