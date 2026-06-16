Рахункова палата проводить опитування громадян для виявлення найбільш актуальних проблем територіальних громад. До участі запрошують мешканців усіх громад України, внутрішньо переміщених осіб та інших заінтересованих громадян.

Учасникам пропонують поділитися своєю думкою щодо стану інфраструктури населених пунктів, роботи закладів освіти та охорони здоров’я, надання соціальної підтримки, допомоги внутрішньо переміщеним особам і ветеранам війни, доступності публічних послуг, а також інших питань, які потребують вирішення на місцевому рівні, повідомили в ТМР.

Отримані відповіді допоможуть Рахунковій палаті визначити сфери, які потребують особливої уваги під час планування та проведення майбутніх контрольних заходів.

Опитування є анонімним. Персональні дані учасників не збираються, а результати аналізуватимуться виключно у зведеному вигляді.

Анкета містить 27 запитань, а її заповнення займе орієнтовно до 15 хвилин.

Пройти опитування можна до 1 липня 2026 року за посиланням ТУТ

Участь в опитуванні – це можливість висловити свою думку щодо проблемних питань громади та сприяти покращенню якості життя мешканців.