“Пішохідний перехід створений для безпечного переходу дороги, а не для її переїзду на велосипеді чи самокаті”, – про це нагадують працівники поліції. На жаль, про це правило та багато інших часто забувають учасники дорожнього руху.



15 червня у Тернополі трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмувалися мотоциклістка та неповнолітній велосипедист.



Так, на вулиці Микулинецькій жителька Тернополя, керуючи мотоциклом CFMOTO 250 NK, не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Renault Express, який зупинився для здійснення повороту ліворуч. У результаті удару кермувальницю мотоцикла з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



Ще одну аварію зареєстрували слідчі Тернопільського райуправління поліції на вулиці Леся Курбаса. За попередніми даними, водійка автомобіля BMW 650I здійснила наїзд на 14-річного велосипедиста, який переїжджав нерегульований пішохідний перехід. Хлопець отримав забої та травми. Його доправили до медичного закладу.



Водії на момент аварій були тверезими. Причини та обставини дорожньо-транспортних пригод встановлюють працівники поліції.





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