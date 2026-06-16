Скринінг здоров’я 40+: чи звільняються такі медичні послуги від ПДВ
Закладом охорони здоров’я вважається юридична особа або її відокремлений підрозділ, що надає медичні послуги на підставі відповідної ліцензії та із залученням медичних, фармацевтичних працівників або фахівців з реабілітації.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1652 затверджено порядок реалізації проєкту зі скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років. Його метою є моніторинг стану здоров’я населення, раннє виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я, а також своєчасне лікування таких станів для зниження рівня передчасної смертності.
Скринінг здоров’я є комплексною медичною послугою та включає:
анкетування і стандартизовану оцінку ризиків;
вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, антропометричних показників та збір скарг;
лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму та глікований гемоглобін (HbA1c), а за показаннями – дослідження функції нирок та рівня електролітів;
інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та моніторинг артеріального тиску;
профілактичне консультування щодо способу життя;
оформлення електронних направлень до лікарів-спеціалістів;
подальший супровід пацієнта, у тому числі із застосуванням телемедицини та внесенням результатів до електронної системи охорони здоров’я.
За позицією МОЗ, скринінг здоров’я є саме медичною послугою, оскільки передбачає не лише оцінку стану здоров’я, а й діагностику, направлення до спеціалістів, подальше лікування та супровід пацієнта.
Водночас скринінг здоров’я не можна ототожнювати з профілактичним медичним оглядом, який проводиться на прохання громадянина для отримання висновку про стан здоров’я. Основні відмінності полягають у тому, що скринінг проводиться в межах державної програми, а не за особистим зверненням громадянина; спрямований на виявлення конкретних факторів ризику та захворювань; включає лабораторні дослідження, направлення до лікарів-спеціалістів і подальший супровід; має на меті моніторинг здоров’я, ранню діагностику та лікування, а не лише надання висновку про стан здоров’я.
Для цілей оподаткування ПДВ операції з надання послуг є об’єктом оподаткування. Водночас Податковий кодекс України (ПКУ) передбачає звільнення від ПДВ операцій з постачання послуг з медичного обслуговування населення, якщо одночасно виконуються такі умови:
послуги надаються закладом охорони здоров’я;
заклад має чинну ліцензію на надання таких медичних послуг;
послуги не належать до переліку винятків, визначених п.п. 197.1.5 ПКУ;
послуги не є профілактичними медичними оглядами з підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян.
З огляду на позицію МОЗ, послуги зі скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років є медичними послугами та не належать до профілактичних оглядів на прохання громадян. Тому операції з їх постачання звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до п.п. 197.1.5 ПКУ за умови, що такі послуги надає ліцензований заклад охорони здоров’я.
При отриманні оплати за послуги скринінгу заклад охорони здоров’я – платник ПДВ зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на отримувача послуг (неплатника ПДВ). Оскільки операція звільняється від оподаткування, у податковій накладній зазначається позначка «Без ПДВ» із посиланням на норму ПКУ, яка надає таке звільнення, повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.