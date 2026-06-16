Закладом охорони здоров’я вважається юридична особа або її відокремлений підрозділ, що надає медичні послуги на підставі відповідної ліцензії та із залученням медичних, фармацевтичних працівників або фахівців з реабілітації.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1652 затверджено порядок реалізації проєкту зі скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років. Його метою є моніторинг стану здоров’я населення, раннє виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я, а також своєчасне лікування таких станів для зниження рівня передчасної смертності.

Скринінг здоров’я є комплексною медичною послугою та включає:

анкетування і стандартизовану оцінку ризиків;

вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, антропометричних показників та збір скарг;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму та глікований гемоглобін (HbA1c), а за показаннями – дослідження функції нирок та рівня електролітів;

інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та моніторинг артеріального тиску;

профілактичне консультування щодо способу життя;

оформлення електронних направлень до лікарів-спеціалістів;

подальший супровід пацієнта, у тому числі із застосуванням телемедицини та внесенням результатів до електронної системи охорони здоров’я.

За позицією МОЗ, скринінг здоров’я є саме медичною послугою, оскільки передбачає не лише оцінку стану здоров’я, а й діагностику, направлення до спеціалістів, подальше лікування та супровід пацієнта.

Водночас скринінг здоров’я не можна ототожнювати з профілактичним медичним оглядом, який проводиться на прохання громадянина для отримання висновку про стан здоров’я. Основні відмінності полягають у тому, що скринінг проводиться в межах державної програми, а не за особистим зверненням громадянина; спрямований на виявлення конкретних факторів ризику та захворювань; включає лабораторні дослідження, направлення до лікарів-спеціалістів і подальший супровід; має на меті моніторинг здоров’я, ранню діагностику та лікування, а не лише надання висновку про стан здоров’я.

Для цілей оподаткування ПДВ операції з надання послуг є об’єктом оподаткування. Водночас Податковий кодекс України (ПКУ) передбачає звільнення від ПДВ операцій з постачання послуг з медичного обслуговування населення, якщо одночасно виконуються такі умови:

послуги надаються закладом охорони здоров’я;

заклад має чинну ліцензію на надання таких медичних послуг;

послуги не належать до переліку винятків, визначених п.п. 197.1.5 ПКУ;

послуги не є профілактичними медичними оглядами з підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян.

З огляду на позицію МОЗ, послуги зі скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років є медичними послугами та не належать до профілактичних оглядів на прохання громадян. Тому операції з їх постачання звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до п.п. 197.1.5 ПКУ за умови, що такі послуги надає ліцензований заклад охорони здоров’я.

При отриманні оплати за послуги скринінгу заклад охорони здоров’я – платник ПДВ зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на отримувача послуг (неплатника ПДВ). Оскільки операція звільняється від оподаткування, у податковій накладній зазначається позначка «Без ПДВ» із посиланням на норму ПКУ, яка надає таке звільнення, повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.