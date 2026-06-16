Тиждень донорства офіційно завершено. Понад 800 донорів завітали до Тернопільського обласного центру служби крові впродовж акції. Навіть у вихідні дні, 13 та 14 червня, кров здали понад 100 людей.

Ще декілька днів тому така цифра здавалася амбітною метою. Сьогодні – це факт.

За словами генерального директора Тернопільського обласного центру служби крові Василя Хомінця, такий результат є одним із найкращих за всю історію роботи служби крові на Тернопільщині.

Але за цією цифрою стоять не рекорди. За нею стоять сотні людей, які вирішили не бути байдужими.

«Донори, які приходили зранку перед роботою та у вихідні. Волонтери, які допомагали. Партнери, які підтримали акцію. Працівники центру, які працювали без вихідних. Журналісти, які розповідали про важливість донорства.

Цей результат належить усім вам. Дякуємо!» – зазначили у центрі крові.