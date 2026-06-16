У Західноукраїнському національному університеті відбувся фінал конкурсу студентських науково-дослідних робіт з нейромаркетингу, який об’єднав 42 студентів факультету економіки та управління.

Учасники конкурсу вивчали дисципліну «Нейромаркетинг в бізнесі» та протягом семестру проводили власні нейромаркетингові дослідження в лабораторії нейромаркетингу та реклами ЗУНУ під науковим керівництвом професора кафедри маркетингу Тетяни Борисової на платформах “CoolTool by RIWI” і “NeuLog”.

Студенти працювали над реальними кейсами стейкхолдерів факультету економіки та управління. У межах досліджень вони аналізували ефективність рекламних відеороликів і рекламних банерів, проводили айтрекінгові дослідження, електроенцефалографію, вимірювали шкірно-гальванічну реакцію та емоції споживачів, вивчали вплив ароматів на сприйняття брендів, досліджували тексти соціальних мереж на предмет використання інструментів нейролінгвістичного програмування та розробляли практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності досліджуваних компаній.

Переможцем конкурсу став студент групи МАРК-32 Андрій Новак, який здобув І місце та головну премію у розмірі 10 000 гривень. Спонсором нагороди виступила родина Савчук-Сітарчук, її вручила Жанна Савчук, засновниця міжнародної асоціації нейромаркетингових компаній “Neuro Union” (м. Краків, Республіка Польща), яка підтримує розвиток сучасних нейромаркетингових досліджень та студентських ініціатив в Україні.

ІІ місце розділили: Марта Жук (група ЕУБ-31); Еліза-Евеліна Маліцька (група МАРК-31).

ІІІ місце посіли: Іванна Вітушинська (група ЕУБ-31); Вікторія Швачук (група МАРК-31).

Призери другого та третього місць отримали брендовані еко-сумки з подарунками від кафедри маркетингу, до яких увійшли солодощі, канцелярське приладдя, книга «Маркетинг» та брендована сувенірна продукція.

Проведення конкурсу вкотре засвідчило високий рівень підготовки студентів ЗУНУ та ефективність поєднання сучасних освітніх підходів із практикою нейромаркетингових досліджень.

Завдяки роботі лабораторії нейромаркетингу та реклами здобувачі освіти мають можливість опановувати інноваційні методи аналізу поведінки споживачів, працювати з професійним дослідницьким обладнанням та формувати компетентності, затребувані на сучасному ринку праці.

