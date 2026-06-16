У Тернополі на ремонт зупинили дві котельні
У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. У межах проведення гідравлічних випробувань теплових мереж та планових ремонтних робіт КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» тимчасово призупинить роботу двох котелень.
Зокрема, з 15 червня по 22 липня 2026 року зупинена котельня на вул. Тролейбусній. Також з 15 червня по 1 липня 2026 року не працює котельня на вул. Київській.
У зв’язку з проведенням робіт у будинках, які обслуговують зазначені котельні, тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.
Котельня на вул. Тролейбусній
|Вулиця
|Номери будинків
|Тролейбусна
|1, 1а, 11, 13 (ПВ), 15
|Володимира Лучаковського
|2, 4, 10, 12
|Надзбручанська
|2
|Бережанська
|47, 49, 51, 55
Котельня на вул. Київській
ІТП
|Вулиця
|Номери будинків
|15 Квітня
|1, 3, 3б, 5, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
|Київська
|1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
|Братів Бойчуків
|1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
|Пантелеймона Куліша
|1, 3, 4, 8, 10
|Василя Симоненка
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20
|Леся Курбаса
|2, 4, 5, 6, 9, 11
|Дмитра Вишневецького
|2, 3, 4, 5, 7
|Полковника Морозенка
|1, 3, 5, 7
|Володимира Великого
|3, 4, 5, 6, 7, 10
|Богдана Лепкого
|3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
|Мирона Тарнавського
|1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
|Патріарха Любомира Гузара
|1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
|Олександра Смакули
|1
|Захисників України
|1, 2, 3, 5
|проспект Злуки
|53, 55, 57
ЦТП
|Вулиця
|Номери будинків
|Патріарха Любомира Гузара
|10, 12
|проспект Злуки
|27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43
«Просимо жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Проведення гідравлічних випробувань та ремонтних робіт є необхідним для надійної роботи теплових мереж і забезпечення безперебійного проходження наступного опалювального сезону», – йдеться у повідомленні ТМР.