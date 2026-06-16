У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. У межах проведення гідравлічних випробувань теплових мереж та планових ремонтних робіт КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» тимчасово призупинить роботу двох котелень.

Зокрема, з 15 червня по 22 липня 2026 року зупинена котельня на вул. Тролейбусній. Також з 15 червня по 1 липня 2026 року не працює котельня на вул. Київській.

У зв’язку з проведенням робіт у будинках, які обслуговують зазначені котельні, тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.

Котельня на вул. Тролейбусній

Вулиця Номери будинків Тролейбусна 1, 1а, 11, 13 (ПВ), 15 Володимира Лучаковського 2, 4, 10, 12 Надзбручанська 2 Бережанська 47, 49, 51, 55

Котельня на вул. Київській

ІТП

Вулиця Номери будинків 15 Квітня 1, 3, 3б, 5, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45 Київська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 Братів Бойчуків 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Пантелеймона Куліша 1, 3, 4, 8, 10 Василя Симоненка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 Леся Курбаса 2, 4, 5, 6, 9, 11 Дмитра Вишневецького 2, 3, 4, 5, 7 Полковника Морозенка 1, 3, 5, 7 Володимира Великого 3, 4, 5, 6, 7, 10 Богдана Лепкого 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 Мирона Тарнавського 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Патріарха Любомира Гузара 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 Олександра Смакули 1 Захисників України 1, 2, 3, 5 проспект Злуки 53, 55, 57

ЦТП

Вулиця Номери будинків Патріарха Любомира Гузара 10, 12 проспект Злуки 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43

«Просимо жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Проведення гідравлічних випробувань та ремонтних робіт є необхідним для надійної роботи теплових мереж і забезпечення безперебійного проходження наступного опалювального сезону», – йдеться у повідомленні ТМР.