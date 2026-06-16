Оперативники встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки з приватного будинку. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що з його приватного будинку невідома особа викрала два гаманці в яких було загалом понад вісім тисяч гривень.



Під час огляду місця скоєння злочину поліцейські зауважили, що зловмисник скористався розбитою віконною шибою, яку господарі не встигли замінити, проник до помешкання і вчинив крадіжку.



У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до майнового злочину причетний житель Харкова, 1993 року народження. У минулому зловмисник уже дев’ять разів був судимий за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.



Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.