Такий популярний напій, як каву, можна пити не з усіма продуктами. Насамперед через ризик нашкодити своєму організму.

Про які саме продукти йдеться, дізналася Gazeta.ua.

Алкоголь

Помилково вважати, що кава з вмістом алкоголю додасть ще більше енергії. Так ви лише ризикуєте заробити інтоксикацію та перевантажити печінку, що погано вплине на здоров’я та самопочуття.

«Молочка»

Кава погано поєднується з продуктами, багатими на кальцій. Тож про молоко та вершки як додаток до напою краще забути. Особливо це стосується людей похилого віку.

З кожною порцією кави з вашого організму виводиться 2-3 мг кальцію за добової норми в 1 тис. мг. Тому лікарі рекомендують випивати не більше трьох чашок кави на день, щоб уникнути ламкості кісток.

Але ви можете сміливо поєднувати молоко, вершки та сир з напоєм без кофеїну. Він жодним чином не впливає на засвоєння кальцію.

Вітаміни

Припиніть вживання кави в один час з прийманням вітамінів та мінералів. Кофеїн негативно впливає на їх засвоєння. Якщо зовсім відмовитися від напою не можете, то дотримуйтеся рекомендованого інтервалу. Між кавою і прийманням ліків повинно минути не менше 1 години.

Продукти з цинком

Не варто запивати кавою збагачені цинком продукти. Наприклад, горох, боби, устриці, м’ясо птиці чи червоне м’ясо. Інакше цинк не засвоюється людським організмом. Це може викликати запалення на шкірі, розлади шлунка тощо. Це правило однаково працює для кави з кофеїном та без.

Рослинні джерела

Кава містить поліфеноли. Це сполуки, які зв’язуються саме з негемовим залізом (що міститься в рослинах) та погіршують його засвоювання організмом. А тому не варто запивати цим напоєм бобові страви, соєві продукти, нут та сочевицю.