У навчально-науковому інституті міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина вручили сертифікати слухачам навчального тренінгу «Основи європейської інтеграції».

Тренінг реалізовувався в межах проєкту «Кафедра європейської інтеграції імені Жана Моне Західноукраїнського національного університету» (101239881 – EUROWUNU – ERASMUS-JMO-2025-HEI-TCH-RSCH) за підтримки програми Erasmus+.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен та керівник проєкту, професор кафедри міжнародної економіки Марія Лизун. У своїх виступах вони наголосили на важливості поглиблення знань про європейські інтеграційні процеси, ролі молоді у формуванні європейського майбутнього України та значенні освітніх ініціатив програми Erasmus+ для розвитку сучасної вищої освіти.

Заняття проводили науковці та викладачі ЗУНУ: О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, М. В. Лизун, І. О. Ліщинський, В. Є. Куриляк, О. В. Дугопольський, К. А. Фліссак та запрошений лектор А. О. Бояр (Волинський національний університет ім. Лесі Українки).

Учасники тренінгу мали можливість поглибити знання щодо процесів європейської інтеграції, інституційної системи Європейського Союзу, європейських політик та сучасних викликів розвитку інтеграційних процесів. Навчальна програма обсягом 150 годин (5 кредитів ECTS) поєднувала фундаментальну теоретичну підготовку з практичними аспектами євроінтеграційної діяльності.