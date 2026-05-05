Науковці Західноукраїнського національного університету увійшли до складу міжнародного консорціуму, який здобув перемогу в конкурсі грантів від Федерального міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини (BMBF) з науково-дослідним проєктом «Data-Driven Strategies for Intelligent Resilient Renewable Energy Systems (IRRES) Under Wartime Conditions». Цей проєкт носить міждисциплінарний характер і координується Науково-дослідним інститутом інтелектуальних комп’ютерних систем.

До виконання проєкту залучені представники кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління (проф. Саченко А.О.), кафедри комп’ютерної інженерії (доц. Дубчак Л.О.) та кафедри екології та охорони здоров’я (доц. Бицюра Л.О.).

Проєкт реалізується у тісній співпраці з німецьким Fachhochschule Dortmund та НУ «Запорізька політехніка» з метою розробки інтелектуальних стратегій керування університетськими енергосистемами в ізольованому режимі, що є критично важливим для забезпечення життєдіяльності освітніх закладів в умовах воєнних дій та руйнування централізованої інфраструктури. Дослідження зосереджені на використанні штучного інтелекту, нечіткої логіки та методів машинного навчання для прогнозування генерації енергії, виявлення пошкоджень після атак та створення алгоритмів швидкого самовідновлення мережі.

Крім наукової складової, ініціатива передбачає технічне оновлення бази ЗУНУ, що сприятиме реалізації стратегії «Екоуніверситету» та зміцненню енергетичної стійкості кампусу.