Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 334,0 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3402 особи).

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, зменшилась на 4,2% (3402 випадки проти 3551).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Чисельність дітей серед хворих склала 61,1% (2077 осіб), школярів – 62,1% (1290) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем, спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 1,7% та збільшення школярів на 2,7%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 69 осіб, із них 36 дітей (52,2%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 13,8% (госпіталізовано 69 проти 80).

За тиждень зареєстровано один випадок захворювання на COVID-19 (дитина).