Працівники Тернопільської митниці здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Тут щодня приймають донорів і готують компоненти крові для лікарень. Фахівці центру добре знають, наскільки вона потрібна, адже від цього залежить життя пораненого військового, пацієнта після операції, людини з тяжким захворюванням або того, хто потребує невідкладної допомоги.

Поділитися частинкою себе заради іншого – простий крок, який допомагає підтримати тих, хто цього потребує

«Ми не знаємо, кому саме допоможе ця кров і чиє життя вона врятує, але розуміємо, наскільки важливою вона є. Це можливість для лікарів діяти вчасно, проводити лікування і давати людям шанс на відновлення», – зазначають митники.