Цього місяця на українців чекає низка нововведень – від платіжок за комуналку до кешбеку та медичних програм. Зміни стосуватимуться й громадян, які перебувають за кордоном.

Центр громадського моніторингу та контролю зібрав усі подробиці.

Комуналка та субсидії

Основні зміни вартості комунальних послуг пов’язані з завершенням опалювального сезону. Насамперед, йдеться про нові тарифи для власників будинків з електричним опаленням. Ці люди втратять пільги, які мали взимку. І замість спеціальної ціни 2 гривні 64 копійки, що діяла на перші 2000 кВт-год, від травня платитимуть за загальним тарифом. Наразі становить 4 гривні 32 копійки за кВт-год.

Водночас, “BBC Україна” зауважує, що способом зекономити для українців залишиться нічний тариф, коли вартість електроенергії нижча для тих, хто має двозонний чи тризонний лічильник.

Щодо субсидій на літній сезон, то держава також перерахує їх автоматично, якщо склад сім’ї чи майновий стан не змінилися. Втім, зазначає “ТСН.юа”, якщо зміни таки відбулися, споживачі зобов’язані повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів. Сайт нагадує українцям, що приховування інформації про нові великі придбання або зміну кількості мешканців може стати причиною скасування субсидій. Також держава може змусити повернути вже виплачені кошти.

Кешбек від держави

У травні відбудуться одразу дві важливі зміни у державних програмах кешбеку. Зокрема, до кінця місяця продовжили дію так званого паливного кешбеку. Щоправда, якщо раніше водії могли отримати до 1000 гривень повернення коштів, то за новими умовами ліміт становить 500 гривень на місяць. Розмір компенсацій не змінився: 15% — за дизельне пальне, 10% — за бензин та 5% — за автогаз. “РБК-Україна”зазначає , що нараховують гроші вже через день після заправки, але на саму картку вони приходять лише наступного місяця. Витратити їх можна на підтримку ЗСУ, благодійність, комунальні послуги, ліки, харчі та книжки.

Водночас, сама програма “Національний кешбек” призупиняє дію. Влада пояснює, що у такий спосіб хоче підбити підсумки проєкту, з’ясувати, наскільки він ефективний, та чи має держава кошти на продовження виплат. У травні тимчасово припинять нарахування коштів за покупки. А українці ще отримають на спеціальну картку виплати за квітень. Витратити їх можна буде до 30 червня. В іншому разі, кошти повернуться державі.

«Доступні ліки»

Цього місяця оновлюються правила державної програми, завдяки якій українці можуть отримувати медпрепарати безкоштовно чи зі знижками. Зокрема, уряд планує розширити перелік медикаментів. Станом на квітень йшлося про 748 позицій. Як зазначають у МОЗ, із них 621 — це лікарські засоби, 59 — препарати інсуліну, 32 — комбіновані препарати, ще 36 — найменування медичних виробів, зокрема тест-смужок для глюкометрів.

Також зміни стосуватимуться отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози (“Летрозол”, “Екземестан”, “Тамоксифен”). Пацієнткам видаватимуть їх винятково за наявності електронного плану лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У майбутньому урядовці планують розширювати і список препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. “Для багатьох людей із серцево-судинними захворюваннями лікування триває роками, нерідко — все життя. Найчастіше йдеться про людей старшого віку, для яких питання вартості препаратів критичне. Саме тому в Україні працює програма реімбурсації “Доступні ліки”. І вже у другому півріччі цього року до неї мають увійти препарати для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, за всіма діючими речовинами, що рекомендуються медичними протоколами”, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Статус українців у ЄС

Європейський союз вже наприкінці травня має представити свої напрацювання щодо майбутнього українських біженців. Тимчасовий захист для наших громадян, запроваджений у 2022 році, завершиться у березні 2027 року. Втім, наміри зупинити цю допомогу стикаються з реальністю, що війна триває. Тож тепер Європейська комісія має представити загальний план для держав-членів. Зокрема, розглядають варіанти продовження тимчасового захисту у тому вигляді, який існує нині; продовження тимчасового захисту з обмеженнями чи запровадження якогось нового статусу. Нагадаємо, тимчасовий захист дає українцям можливість довгострокового проживання у ЄС без необхідності отримувати додаткові візи чи дозволи.

