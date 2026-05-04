Трішки більше 20-ти років… Ще б жити і жити, кохати, робити кар’єру. Якби не жорстока війна… Ігор Мелешко, молоденький бойовий медик, рятував на фронті побратимів, а себе не вберіг… Ігор загинув у січні 2025-го на пекельній Донеччині. Легких хмаринок тобі, юний Герою…

«Шановна Кременецька громадо!

У нашу громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 січня 2025 року поблизу н. п. Старі Терни Донецької області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, бойовий медик 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону військової частини ****, молодший сержант МЕЛЕШКО Ігор Олександрович, 2003 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Ігоря!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.